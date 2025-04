« Qui veut gravir une montagne commence par le bas. » (Proverbe chinois)

Les missions de la FWF sont d’organiser et de développer la pratique du Wushu ; de contribuer par ses activités, au développement et à la promotion de l’éducation et de la culture; de participer à l’intégration sociale et citoyenne; de coordonner l’activité des groupements sportifs affiliés à la FWF. et des licenciés de la fédération; d’assurer la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux; de participer à la délivrance de diplômes et de certificats de niveaux de Wushu conformément à la réglementation en vigueur.